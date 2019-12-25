Прокуратура Петербурга добилась выдачи лекарств на ребенка

Прокуратура потребовала выдать ребенку рецепт на получение лекарственного препарата

Прокуратура Красносельского района по обращению матери 2-летнего мальчика провела проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, женщина в сентябре обратилась к врачу-педиатру одной из районных поликлиник для получения рецепта на бесплатное обеспечение ее сына лекарствами. Однако в поликлинике отказались от исполнения этой обязанности.

Прокурор района внес главному врачу поликлиники представление, в котором потребовал незамедлительно выдать рецепт на жизненно важный лекарственный препарат. Фактическое устранение нарушений контролируется надзорным ведомством.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга утвердила обвинение в отношении вора телефона в маршрутке.

Фото: Piter.TV