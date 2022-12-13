  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:33
156
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура Москвы: в акватории реки в районе Братеево обнаружено тело мужчины

0 0

Причина гибели россиянина будет установлено после проведения судебно-медицинской экспертизы.

В акватории реки в районе Братеево Южного административного округа российской столицы  обнаружено тело мужчины. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале Прокуратуры по городу Москва сделали специалисты из пресс-службы надзорного ведомства. Сотрудники уточнили, что причины смерти погибшего будут установлены по итогам назначенной судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время Нагатинская межрайонная прокуратура  контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки по факту случившегося.

Черногория выдала России обвиняемого в тяжком преступлении.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы

Теги: братеево, москва
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии