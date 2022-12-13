Прокуратура Москвы: в акватории реки в районе Братеево обнаружено тело мужчины

В акватории реки в районе Братеево Южного административного округа российской столицы обнаружено тело мужчины. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале Прокуратуры по городу Москва сделали специалисты из пресс-службы надзорного ведомства. Сотрудники уточнили, что причины смерти погибшего будут установлены по итогам назначенной судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки по факту случившегося.
Черногория выдала России обвиняемого в тяжком преступлении.
Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы
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