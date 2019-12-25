Прокуратура Ленобласти разбирается с сильным подорожанием яиц в регионе

Для предотвращения необоснованного роста цен на продовольственные товары, в Ленинградской области было проведено совещание с участием представителей региональных комитетов по агропромышленности и рыбохозяйству.

Прокуратура Ленинградской области провела проверку обоснованности стоимости некоторых продовольственных товаров и моторного топлива после увеличения цен на яйца в регионе. Проверка была проведена на основании данных о росте цен на яйца с 7.3 рублей за штуку до 8.6 рублей в период с 1 октября по 15 ноября.

Проверка была организована совместно с специалистами из Всеволожска, Выборга, Гатчины, Тосно, Соснового Бора, Ломоносовского района и других мест. В ходе проверки были выявлены нарушения у некоторых сельскохозяйственных производителей. По итогам проверки прокурором было внесено 6 представлений, а также возбуждено 6 уголовных дел об административных нарушениях.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти объяснили рост цен на яйца политикой ретейлеров.

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