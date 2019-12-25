Прокуратура Ленобласти помогла матери ребенка-инвалида получить выплаты

По информации прокуратуры, 7-летнему мальчику-инвалиду для реабилитации требовались различные мероприятия.

Тихвинская прокуратура помогла матери несовершеннолетнего ребенка-инвалида. Женщина продолжительное время не могла добиться ежемесячной выплаты для своего ребенка.

По информации прокуратуры, 7-летнему мальчику-инвалиду для реабилитации требовались различные мероприятия. Поэтому его мать обратилась в МФЦ с заявлением и документами на предоставление ежемесячной выплаты. В оплате было отказано, так как у ребенка не было постоянной регистрации по месту проживания.

Прокуратура решила, что такое решение нарушает права ребенка-инвалида на охрану здоровья. В суд был направлен иск с требованием принять решение о выплатах. Исковое заявление было удовлетворено.

Ранее прокуратура помогла петербуржцам вернуть 210 тысяч рублей за неработающее видеонаблюдение.

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