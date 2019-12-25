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Прокуратура Ленобласти помогла матери ребенка-инвалида добиться выплаты
Сегодня, 8:55
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Прокуратура Ленобласти помогла матери ребенка-инвалида добиться выплаты

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Сумма неполученного пособия составила более 90 тыс. рублей.

Прокуратура Приозерского района восстановила пенсионные права матери ребенка-инвалида. После вмешательства заявительница получила пособие в размере более 90 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-службе ведомства, женщине, ухаживающей за ребенком-инвалидом, отказали в назначении выплат из-за страхователя ООО "Интендантъ". Последний в нарушение норм действующего законодательства не внес сведения об увольнении матери ребенка-инвалида и страховом стаже женщины в лицевой счет.

Сумма неполученного пособия составила более 90 тыс. рублей. Генеральному директору ООО "Интендантъ" внесли представление, по итогам которого сведения были направлены в Отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В итоге пострадавшей полностью возместили задолженность по социальным выплатам.

 Ранее полицейские задержали женщину, отобравшую самокат у школьника в Ленобласти.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: ленобласть, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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