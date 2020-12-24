Прокуратура Красногвардейского района проводит проверку после пожара на Металлистов

Двоих детей доставили в больницу. Помощь медиков понадобилась пожилой женщине.

Прокуратура Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга проводит проверку после пожара на проспекте Металлистов, в котором пострадали три человека. Двое детей и пенсионерка попали в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара, произошедшего в одной из квартир в жилом доме № 50 по проспекту Металлистов. Пресс-служба прокуратуры Красногвардейского района

Пожар произошел сегодня, 11 июня, ранним утром. Пламя охватило одну из комнат в трехкомнатной квартире. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 4:29. Огонь распространился по площади 11 "квадратов". Квартиру потушили 20 спасателей и две спецмашины.

Двоих детей доставили в больницу. Помощь медиков понадобилась пожилой женщине.

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