Прокуратура Гатчины выявила нарушения в коттеджном посёлке «Графская Славянка»

По данным проверки ведомства, территория, на которой расположен коттеджный поселок, относится к землям сельхозназначения, с видом разрешенного использования- сельхозугодия, где жилое строительство запрещено.

Гатчинская городская прокуратура провела проверку деятельности ООО "Армада", которое занимается организацией коттеджного поселка "Графская Славянка". По результат проверки было установлено, что земли, на которых "нарезаны" участки и построены дома, по факту являются зонами сельхозугодий. И на них недопустимо осуществлять строительство жилых зданий. Это подвтерждается на сайте администрации Пудомягского сельского поселения, где выложен генеральным план Пудомягского сельского поселения Гатчинского муниципального района, утвержденным решением Совета депутатов МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района № 251 от 14.08.2013 года, с указанием что "земельный участок располагается в зоне сельскохозяйственных угодий, основными видами разрешенного использования которой не предполагается строительство садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей".



Кроме того, оказалось, что ООО "Армада", не намерено останавливаться на одном поселке. На официальной странице компании в социальное сети "В Контакте" размещена информация о запуске нового проекта – еще одного коттеджного поселка по названием "Графская Усадьба". И здесь не обошлось без нарушений: согласно проекту, участки частично расположены на землях лесного фонда Российской Федерации.



Как сообщается на сайте прокуратуры Ленинградской области, в результате деятельности ООО "Армада" были нарушены требования ФЗ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей". А именно, заключая с покупателями договоры купли-продажи земельных участков, компания включала пункт об обязательном эксплуатационном обслуживании.

Первый заместитель Гатчинского городского прокурора генеральному директору ООО "Армада" было внесено представление об устранении всех нарушений.

Источник: сайт прокуратуры Ленинградской области