Прокуратура Гатчины выявила многочисленные нарушения экологического законодательства

В общей сложности возбуждены 11 дел об административных правонарушениях.

Гатчинская городская прокуратура провела проверку исполнения требований экологического законодательства, сообщили на официальном сайте ведомства.

Установлено, что на территории трех предприятий источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ являются объектами оказывающими негативное воздействие на окружающую среду: ООО "Промо Технолоджи", ООО "Гатчинский Химлесхоз", ООО "Металл Мастер" поставили на учет. Уточняется, что эти предприятия не предоставили отчет по инвентаризации источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

Территория ООО "Гатчинский Химлесхоз" захламлена отходами производства: отходы стекловолокна, автомобильные шины. Помимо этого, производится сжигание отходов моторных масел непосредственно на земельном участке.

В помещениях для сварки у предприятия ООО "Металл Мастер" отсутствует вентиляция, не удаляются и не утилизируются отходы, соответствующей документации в ходе проверки специалисты прокуратуры не увидели.

В общей сложности возбуждено 11 дел об административных правонарушениях в сфере экологии.

Ранее мы писали, что в отношении начальника мусорного полигона Ленобласти завели уголовное дело.

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