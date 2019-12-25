Производство шампанского выросло в Петербурге

Таким образом, производство удалось нарастить на 38% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

За первые 6 месяцев 2023 года ЗАО "Игристые вина" в Северной столице выпустило 622 319 дал игристых вин и шампанского. Об этом сообщают "Ведомости.Санкт-Петербург" со ссылкой на данные Клуба профессионалов алкогольного рынка.

Таким образом, производство удалось нарастить на 38% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Отметим, что компания является единственным производителем продукции в городе.

По данным директора по маркетингу ЗАО "Игристые вина" Юлии Милюковой, рост производства произошёл в связи с увеличением потребления и отказом части покупателей от газированных слабоалкогольных напитков.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге на 40% выросли продажи антидепрессантов за год.

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