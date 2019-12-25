Массовое производство авто для картинга возродят в Петербурге

В долгосрочной перспективе планируется увеличение производства до 500 автомобилей в месяц.

Петербургский завод "Патриот ДОСААФ" заявил о планах на возобновление выпуска автомобилей для картинга. Судя по информации, предоставленной гендиректором предприятия Андреем Горбанем, в настоящий момент завод способен выпускать до 100 машин в месяц. Об этом пишет ТАСС.

В долгосрочной перспективе планируется увеличение производства до 500 автомобилей в месяц. Для этого необходимо провести оптимизацию рабочего процесса и модернизацию материально-технической базы. Также Горбань подчеркнул, что сейчас около 70% рынка гоночных автомобилей для картинга занимают иностранные производители. Чтобы решить эту проблему, завод планирует наладить импортозамещение. Руководство считает, что в случае поступления системных заказов со стороны государства, объем производства значительно вырастет. Так, во времена СССР завод ежемесячно выпускал 700 машин для картинга.

Завод "Патриот" был основан в 1930 году. Он выступает единственным предприятием в стране, специализирующимся на производстве гоночных автомобилей для картинга. После распада Советского союза поддержка технических видов спорта существенно сократилась, однако производство гоночных автомобилей продолжалось в небольших объёмах.

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