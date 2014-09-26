Производитель оборудования для поездов из Петербурга вышел на рынок Китая

В начале года предприятие получило 32 млн рублей на развитие и расширение производства.

Одна из петербургских компаний по производству крупногабаритного оборудования для поездов почти полностью отказалась от европейских поставок и перешла на рынок Китая. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 6 октября.

Предприятие является заемщиком Фонда содействия и кредитования малого и среднего бизнеса, и в начале года оно получило 32 млн рублей на развитие и расширение производства.

В число заказчиков предприятия входят "Российские железные дороги" и "Горэлектротранс" Северной столицы. На нем изготавливают уникальную систему контактного шинопровода.

За последние несколько лет процент импортозамещения дошел практически до 85%. И он продолжает постоянно расти. Мы сокращаем иностранные поставки. Давид Дурмишханович, генеральный директор предприятия

Ранее на Piter.TV: в Петербурге 91% иностранных компаний продолжают работать.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"