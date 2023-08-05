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Прогулочный катер из Финляндии незаконно пересек морскую границу с Россией
Сегодня, 12:05
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Прогулочный катер из Финляндии незаконно пересек морскую границу с Россией

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Инцидент произошел около Виролахти 27 июля.

Финская пограничная служба начала расследование из-за незаконного пересечения государственной границы в акватории Финского залива прогулочным катером, следовавшим из Финляндии на территорию России, а затем затем вернувшимся обратно. В пресс-службе профильного иностранного ведомства упоминается, что береговая охрана засекла нарушение морского законодательства в районе Виролахти. Инцидент произошел 27 июля.

Береговая охрана расследует незаконное пересечение границы в районе Виролахти, произошедшее 27 июля. Прогулочный катер незаконно пересек морскую границу Финляндии и России и затем вернулся обратно.

сообщение погранслужбы Финляндии

Президент Финляндии назвал условие установления отношений России и Европы.

Фото: pxhere.com (автор Jori Samonen)

Теги: госграница, финляндии, финляндия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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