Прогулочный катер из Финляндии незаконно пересек морскую границу с Россией

Инцидент произошел около Виролахти 27 июля.

Финская пограничная служба начала расследование из-за незаконного пересечения государственной границы в акватории Финского залива прогулочным катером, следовавшим из Финляндии на территорию России, а затем затем вернувшимся обратно. В пресс-службе профильного иностранного ведомства упоминается, что береговая охрана засекла нарушение морского законодательства в районе Виролахти. Инцидент произошел 27 июля.

Береговая охрана расследует незаконное пересечение границы в районе Виролахти, произошедшее 27 июля. Прогулочный катер незаконно пересек морскую границу Финляндии и России и затем вернулся обратно. сообщение погранслужбы Финляндии

Президент Финляндии назвал условие установления отношений России и Европы.

Фото: pxhere.com (автор Jori Samonen)