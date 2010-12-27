Петербуржцев предупредили о гололедице и мокром снеге во вторник

Днем температура воздуха прогреется до плюс 6 градусов.

Во вторник, 8 октября, в Петербурге будет облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу и Ленобласти, ссылаясь на прогноз синоптиков.

Ночью столбик термометра опустится до минус 1 градуса. Днем температура воздуха прогреется до плюс 6 градусов. Местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром 8 октября на дорогах возможна гололедица. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться.

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