Роспотребнадзор спрогнозировал массовую волну ковида в Петербурге предстоящей зимой

Наиболее сложным периодом названы январь и февраль 2023-его года.

Новая массовая волна коронавируса в городе на Неве ожидается в январе-феврале 2023 года. Такой прогноз дала начальник отдела эпиднадзора Ирина Катаева в ходе пресс-конференции.

В ведомстве добавляют, что пик заболеваемости скорее всего совпадёт с периодом обострения сезонного гриппа и ОРВИ. Это ставит под угрозу коллективный иммунитет.

Как заключила Катаева, записываться в поликлинику на вакцинацию и ревакцинацию стоит уже сейчас.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербург планируют доставить 25 тыс. доз "Спутника V" до конца недели.

Фото: Piter.TV