Роспотребнадзор спрогнозировал массовую волну ковида в Петербурге предстоящей зимой

Новая массовая волна коронавируса в городе на Неве ожидается в январе-феврале 2023 года. Такой прогноз дала начальник отдела эпиднадзора Ирина Катаева в ходе пресс-конференции.
В ведомстве добавляют, что пик заболеваемости скорее всего совпадёт с периодом обострения сезонного гриппа и ОРВИ. Это ставит под угрозу коллективный иммунитет.
Как заключила Катаева, записываться в поликлинику на вакцинацию и ревакцинацию стоит уже сейчас.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербург планируют доставить 25 тыс. доз "Спутника V" до конца недели.
Фото: Piter.TV
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