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Роспотребнадзор спрогнозировал массовую волну ковида в Петербурге предстоящей зимой
Сегодня, 12:43
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Роспотребнадзор спрогнозировал массовую волну ковида в Петербурге предстоящей зимой

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Наиболее сложным периодом названы январь и февраль 2023-его года.

Новая массовая волна коронавируса в городе на Неве ожидается в январе-феврале 2023 года. Такой прогноз дала начальник отдела эпиднадзора Ирина Катаева в ходе пресс-конференции. 

В ведомстве добавляют, что пик заболеваемости скорее всего совпадёт с периодом обострения сезонного гриппа и ОРВИ. Это ставит под угрозу коллективный иммунитет. 

Как заключила Катаева, записываться в поликлинику на вакцинацию и ревакцинацию стоит уже сейчас.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербург планируют доставить 25 тыс. доз "Спутника V" до конца недели.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, пандемия, роспотребнадзор, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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