Аналитики определили самые престижные профессии у петербуржцев. "Президент" проиграл "программисту"

Учителя одновременно попали в список самых престижных и непрестижных профессий.

Аналитики провели исследование среди россиян и узнали, какие профессии они считают самыми престижными. На первом месте оказались программисты/разработчики/IT-специалисты.

Как рассказала пресс-служба "HeadHunter Северо-Запад", на втором месте среди статусных профессий расположились директора и топ-менеджеры, а на третьем — президент. В ТОП-5 также попали инженеры и врачи.

Также специалисты составили антирейтинг. В нем оказалась профессия учителя, то также она попала и в список самых престижных.

73% петербуржцев считают, что, что престиж профессии определяет величина зарплаты. 56% отдали свой голос за "уважение в обществе". 51% респондентов могут назвать профессию статусной, если она приносит большую пользу обществу. Стоит отметить, что за последний вариант особенно выделяли люди старше 55 лет.

Фото: pixabay.com, пресс-служба hh.ru