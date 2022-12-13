Проезд в тоннеле дамбы ограничили из-за ремонтных работ

Во вторник, 14 февраля, на внешнем кольце КАД будут поочередно закрывать полосы движения. На дороге будут проводиться работы. В тоннеле дамбы из-за ремонта возможна полная остановка транспортных потоков. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу комплекса защитных сооружений.
Автомобили могут встать в тоннеле дамбы максимум на 10 минут. Графика закртытия движения нет.
Водителей попросили с пониманием отнестись к ограничениям. Их призвали обращать внимание на информационное табло.
Ранее на Piter.tv: в Петербурге вводят ограничения движения транспорта в трех районах.
Фото: пресс-служба Смольного
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все