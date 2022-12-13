Проезд в тоннеле дамбы ограничили из-за ремонтных работ

Водителей попросили с пониманием отнестись к временному графику движения на данном участке КАД.

Во вторник, 14 февраля, на внешнем кольце КАД будут поочередно закрывать полосы движения. На дороге будут проводиться работы. В тоннеле дамбы из-за ремонта возможна полная остановка транспортных потоков. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу комплекса защитных сооружений.

Автомобили могут встать в тоннеле дамбы максимум на 10 минут. Графика закртытия движения нет.

Водителей попросили с пониманием отнестись к ограничениям. Их призвали обращать внимание на информационное табло.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге вводят ограничения движения транспорта в трех районах.

Фото: пресс-служба Смольного