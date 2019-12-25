Проезд в петербургском метро в 2021 году может подорожать до 60 рублей

При этом неизвестно, как изменяться цены на проезд для носителей "Подорожника" и других видов проездных билетов.

В понедельник, 16 ноября, стало известно о том, что в Петербурге может подорожать проезд в метро. Соответствующий проект постановления комитета по тарифам опубликовали на сайте администрации.

Согласно документу, проезд подорожает до 60 рублей. Именно столько будет стоить разовая поездка в метро по жетону. Пока неизвестна цена провоза ручной клади — за одно место сверх установленных норм.

Также этом неизвестно, как изменяться цены на проезд для носителей "Подорожника".

Ранее мы сообщали о том, что Петербург вошел в топ-3 продаж путёвок по России с кешбэком.

Фото:Piter.TV