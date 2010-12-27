УФАС обнаружила плагиат при строительстве трех станций метро в Петербурге

"Дунайскую", "Новокрестовскую" и "Беговую" возводили по технологии, запатентованной еще в 2003 году при строительстве "Косино" в московской подземке.

Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы России возбудило уголовное дело в отношении ОАО "Ленметрогипротранс". Сотрудники этой организации занимались разработкой проектной документации для трех новых станций метро в Северной столице. Оказалось, что они использовали технологию, запатентованную еще в 2003 году при строительстве станции московского метро. Об этом сообщает пресс-служба петербургского УФАС.

К антимонопольщикам с заявлением обратилось ООО "Инженерное бюро Юркевича". Компания обвинила "Ленметрогипротранс" в незаконном использовании технологии — буровой железобетонной колонны и способа ее возведения, которую применяли при строительстве станции "Косино" в московской подземке. Разрешение на патент в "Ленметрогипротрансе" не спрашивали.

Первое заседание комиссии Петербургского УФАС по рассмотрению этого дела назначено на 14 мая на 15.00 по московскому времени. Плагиатчикам грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей и административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее мы писали, губернатор Петербурга и полпред президента осмотрели новые станции метро.

Фото: visit-petersburg