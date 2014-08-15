Проектирование завода "Русала" в Ленобласти намерены начать в конце года

В настоящее время идет процесс изыскания территории под портовый терминал и дорожную инфраструктуру.

Проектные работы по глиноземному заводу "Русала" в Ломоносовском районе Ленинградской области планируют начать в конце 2024 — начале 2025 годов. Объем инвестиций в проект составит около 400 млрд рублей, а стоимость проекта может возрасти на 10-15%.

Как сообщил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Ялов изданию "Ведомости Северо-Запад", строительство глиноземного завода позволит обеспечить независимость и безопасность алюминиевой промышленности России. В настоящее время идет процесс изыскания территории под портовый терминал и дорожную инфраструктуру. Окончательные решения будут приняты только после оценки воздействия на окружающую среду.

При этом на ПМЭФ-2023 было подписано соглашение о строительстве глиноземного завода между губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и генеральным директором АО "Русский Алюминий Менеджмент" Евгением Никитиным. Согласно соглашению, первая очередь проекта мощностью 2,4 млн тонн должна быть готова в 2028 году, вторая с аналогичной мощностью — в 2032 году.

Ранее мы сообщили о том, что порты Ленобласти переориентируют на рынки дружественных стран.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)