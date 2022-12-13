Проект улицы между проспектом Буденного и Красносельским шоссе разработали в Петербурге

Новая трасса соединит Петродворцовый и Красносельский районы.

В Северной столице утверждён проект новой улицы, которая расположится между проспектом Буденного и Красносельским шоссе. Двухполосная трасса соединит 2 района города – Петродворцовый и Красносельский. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Также обозначенные районы при помощи новой трассы получат доступ к КАД. Длина улицы составит 1,5 км, в проекте также предусмотрены тротуары и велодорожки.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, в Красносельском районе утвердили ещё один дорожный проект. Он связан со строительством шестиполосной трассы, которая станет продолжением улицы Морской Пехоты от проспекта Маршала Жукова до будущего продолжения Брестского бульвара.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге отреставрируют фасады 44 домов-памятников.

Фото: Piter.TV