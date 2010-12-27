Проект реконструкции станции "Фрунзенская" оценили в 208 млн

Победителя аукциона выберут 18 октября.

Подготовку проекта реконструкции станции метро "Фрунзенская" оценили в 208 млн рублей. "Петербургский метрополитен" объявил конкурс на разработку необходимой документации.

Участниками конкурса могут стать только представители среднего и малого бизнеса. В техническом задании говорится о том, что при подготовке нужно будет использовать проектную документацию по реконструкции наземного вестибюля "Фрунзенской", которую Ленметрогипротранс разработал в прошлом году.

Некоторые разделы останутся засекречены для подрядчика до того момента, пока не будет заключен договор.

Итоги конкурса подведут 18 октября, а выполнить работы нужно будет до 25 декабря 2021 года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что УФАС приостановило разработку проекта Красносельско-Калининской линии метро.

Фото: А. Федоров / wikipedia.org