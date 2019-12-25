Проект «Содействие занятости» привлёк 400 ленинградцев

Жители Ленобласти откликнулись на предложение обучиться новым профессиям.

Пресс-служба Правительства Ленинградской области сообщила о ходе реализации программы "Содействие занятости", проводимой в Ленобласти в рамках нацпроекта "Демография". Для участия в программе и бесплатного освоения новой профессии заявки на обучение подали 392 жителя Ленинградской области, а 34 уже начали проходить курсы. До конца года организаторы рассчитывают обучить или повысить квалификацию двух тысяч ленинградцев.



Программа подходит для лиц, находящихся в поиске работы, граждан предпенсионного возраста, женщин в декретном отпуске или родителей дошкольников до семи лет. Среди востребованных профессий на данный момент лидируют "Project Manager в IT", "Охрана труда", "Документационное обеспечение деятельности организации", "Управление персоналом организации", "Парикмахер". Ознакомиться с полным перечнем учебных курсов программы и подать заявку на обучение можно на сайте "Работа в России" trudvsem.ru. Федеральными операторами проекта являются Томский госуниверситет, РАНХиГС и Академия "WorldSkills".

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