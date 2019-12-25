Проект "Подвези врача" в Петербурге начнет централизованную работу

За первую неделю работы проекта водители выполнили 156 заявок (по 22 заявки в день).

В конце прошлого года общественные организации "СПб.АВТО" и "Чистве игры" запустили проект "Подвези врача". С 1 февраля 2021 года акция перейдет от сетевого к централизованному режиму работы проекта "Автоволонтёры". Об этом сообщили в пресс-службе комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Акция проработала уже три месяца, за которые 183 автоволонтёра помогли медикам добраться до 7294 пациентов в 17 районах города. Чаще всего заявки поступали в Красногвардейский район – 34 добровольца выполнили 135 поездок. На втором месте оказался Петродворцовый район с 99 поездками. Тройку лидеров замыкает Адмиралтейский: там выполнили 43 поездки.

Сообщается, что в пиковую неделю волонтеры выполнили 156 заявок, а через неделю поступило всего 15 заявок, что в 10 раз меньше.

Теперь врачи смогут подать заявку по форме на сайте http://spbauto.org/help.

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Фото: Piter.TV