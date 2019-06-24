Проект "Петербургский дизайн" расширят на производителей мебели и декора

Островки с продукцией участников проекта будут представлены этой осенью на территории магазинов "Лемана ПРО".

Смольный в сотрудничестве с ООО "Ле Монлид" (бренд "Лемана ПРО", бывший Leroy Merlin) планирует расширить проект "Петербургский дизайн" на производителей декора для дома. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

На данный момент в программе участвуют только поставщики местных брендов одежды, обуви и аксессуаров. Участники рынка считают, что эта инициатива окажет положительное влияние. Увеличится спрос на продукцию отечественных производителей мебели и декора.

Островки с продукцией участников проекта "Петербургский дизайн" будут представлены этой осенью на территории магазинов "Лемана ПРО". В дальнейшем планируется вывести локальных поставщиков в федеральную сеть. На данный момент заинтересованы 15 производителей.

Ранее мы сообщили о том, что в петербургском ЗакСе уточнят понятие "ресторан".

Фото: ВКонтакте / Петербургский дизайн