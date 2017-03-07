Проект Муринской школы победил в Конкурсе инициатив родителей

В ходе реализации данного проекта учащиеся займутся созданием макетов "Дороги жизни" и связанных с ней памятных мест, используя передовую технологию 3D-печати.

Проект родительского комитета Муринской средней общеобразовательной школы №3 под названием "От истоков в будущее сквозь технологии" занял одно из лидирующих мест в конкурсе инициатив родительских сообществ, организованном Российским обществом "Знание".

Как пишет spb.aif.ru, в ходе реализации данного проекта учащиеся займутся созданием макетов "Дороги жизни" и связанных с ней памятных мест, используя передовую технологию 3D-печати. Экспозиция включит в себя модели таких знаковых объектов, как мемориал "Румболовская гора", памятники "Цветок жизни", "Разорванное кольцо", Осиновецкий маяк и прочие значимые места.

Конкурс собрал около 200 проектов из 78 различных регионов страны. В категории "Патриотическое воспитание" участвовало 55 проектов, среди которых проект Муринской школы №3 оказался в числе лучших. Помимо этого направления, победителями стали проекты в категориях "Духовно-нравственное воспитание" и "Физическое воспитание".

По результатам конкурса были выявлены самые успешные инициативы. Их создатели получат денежные вознаграждения размером до двух миллионов рублей. 82 проекта удостоились премий в размере до одного миллиона рублей, тогда как 102 проекта получили призы до 500 тысяч рублей.

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Фото: Правительство Ленобласти