Продюсер картины "Нахимовцы" прокомментировал поручение Путина о госфинансировании фильмов для молодёжи

Юрий Обухов уверен, что такая мера поддержки обеспечит выпуск содержательного и зрелищного кино, которое подойдёт для просмотра детям и подросткам.

Генеральный директор "КАРО Продакшн", продюсер фильма "нахимовцы" Юрий Обухов положительно отнёсся к инициативе президента РФ Владимира Путина о госфинансировании российских фильмов для детей и подростков. Об этом пишет "Петербургский Дневник".

Глава государства поручил закрепить господдержку производства и проката кино для порастающего поколения в срок до 30 декабря 2022 года. Ежегодно на эти поддержание духовно-нравственных ценностей молодёжи планируют выделять по 3,9 млрд рублей. По словам Обухова, та часть, что будет направлена на создание кинолент для подрастающего поколения, существенно поможет индустрии.

Я многие годы работаю в детском кино и хорошо знаю все его проблемы. В этом году мы выпустили две удачные детских картины: "Календарь ма(Й)я" и "Нахимовцы". Оба они, кстати, снимались в Петербурге, мы любим там работать. Мы очень благодарны Министерству культуры России, которое помогло с финансированием и производства, и проката, однако при 100-процентной поддержке государства фильмы, конечно, были бы более красочными и содержательными. Если у нас будет 100 процентов госфинансирования, то в следующем году мы запустим еще несколько интересных проектов/ Юрий Обухов, генеральный директор "КАРО Продакшн"

Руководитель добавил, что решение о госфинансировании подобных проектов вряд ли заставит все студи разом переключится на детскую аудиторию: скорее это будут единичные случаи с теми, кто уже имеет опыт в работе с аудиторией младшего возраста.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге проходит международный фестиваль студенческих фильмов "ПитерКиТ".

Фото: Sputnik / Светлана Яценюк