Продукция производителей из Ленобласти покорила Кантонскую ярмарку

Наибольший интерес вызвали сдобное печенье и пряники, уже знакомые на китайском рынке, а также новинки — замороженные торты и хрустящие драже из кукурузы и гречки в молочной и белой шоколадной глазури.

Продукция предприятий Ленинградской области была успешно представлена на Кантонской ярмарке, самом крупном в мире торгово-выставочном мероприятии, которое ежегодно привлекает свыше миллиона посетителей. Ярмарка проходит два раза в год в Гуанчжоу — весной и осенью.

Впервые объединение более 40 российских компаний продемонстрировало товары из 13 регионов страны на этой ярмарке. Ленобласть представила китайским покупателям трех своих производителей.

Наибольший интерес вызвали сдобное печенье и пряники, уже знакомые на китайском рынке, а также новинки — замороженные торты и хрустящие драже из кукурузы и гречки в молочной и белой шоколадной глазури. Кроме того, китайцы проявили живой интерес к российскому мороженому и кондитерским изделиям с шоколадом от других российских производителей.

Стенд Ленобласти привлек внимание популярных китайских блогеров с многомиллионными аудиториями, которые в рамках прямого эфира рекомендовали продукцию гостей ярмарки.