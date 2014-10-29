Женщины помогают участникам СВО в Ленобласти

На третьем Женском форуме "Социальные инициативы женщин в реализации национальных проектов" во Всеволожске обсудили вопросы поддержки и реабилитации участников боевых действий.

В рамках третьего Женского форума "Социальные инициативы женщин в реализации национальных проектов" во Всеволожске прошёл семинар, посвящённый комплексной реабилитации и поддержке ветеранов боевых действий и членов их семей в Ленинградской области.

Как пишет spb.aif.ru, на форуме обсудили вопросы поддержки и реабилитации участников боевых действий. Советник губернатора по социальным вопросам и здравоохранению Елена Эльсалиева предложила обсудить способы повышения доверия участников боевых действий к помощи и поддержке через уважительную коммуникацию. Председательница Комитета семей военнослужащих региона Алла Левина обсудила эмоциональные потребности матерей и жен, потерявших родственников.

Модератор дискуссии, заместитель председателя Союза женщин Ленинградской области по социальной политике Ирина Дрозденко, подчеркнула важность объединения гражданских инициатив и повышения духа патриотизма среди участников форума.