Продолжительность отопительного сезона в Петербурге составила 239 дней

На заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое прошло в среду, 23 июня, были подведены итоги отопительного периода 2020-2021 годов, сообщил губернатор Александр Белов.
Так, общая продолжительность отопительного сезона составила 239 дней. По словам главы города, на работе оборудования и инженерных сетей негативно сказывается резкий температурный перепад, который был отмечен в этом сезоне. Однако благодаря специалистам и рабочим, все технологические нарушения удавалось устранять в установленный срок.
На данный момент город готовится к отопительному сезону 2021-2022 годов.
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Фото: pixabay
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