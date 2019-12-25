Продолжительность отопительного сезона в Петербурге составила 239 дней

Об этом сообщил глава города.

На заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое прошло в среду, 23 июня, были подведены итоги отопительного периода 2020-2021 годов, сообщил губернатор Александр Белов.

Так, общая продолжительность отопительного сезона составила 239 дней. По словам главы города, на работе оборудования и инженерных сетей негативно сказывается резкий температурный перепад, который был отмечен в этом сезоне. Однако благодаря специалистам и рабочим, все технологические нарушения удавалось устранять в установленный срок.

На данный момент город готовится к отопительному сезону 2021-2022 годов.

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