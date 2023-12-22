Продажу алкоголя в День защиты детей ограничат в Ленобласти

Продажа горячительных напитков возобновится только с 9:00 утра 2 июня.

Международный день защиты детей отмечается по всей стране завтра, 1 июня. В Ленинградской области в честь праздника традиционно вводится запрет на продажу алкоголя, который начинает действовать сегодня, 31 мая, с 22:00.

Это ограничение распространяется на все магазины розничной торговли, киоски и специализированные алкогольные магазины. Все эти точки должны прекратить продажу алкогольных и спиртосодержащих товаров. В случае нарушения предусмотрен штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Продажа горячительных напитков возобновится только с 9:00 утра 2 июня.

Стоит отметить, что в Ленинградской области такие ограничения вводятся три раза в год. Кроме 1 июня, запрет на продажу алкоголя действует в День молодежи (последняя суббота июня) и в первый день учебного года, который может приходиться на 1 сентября или другой день.

Ранее мы сообщили о том, что садоводов Ленобласти призвали не использовать для полива питьевую воду.

Фото: Pxhere