Продажи велосипедов летом в Петербурге упали на 35%

Рынок вернулся к своему естественному стабильному состоянию.

По итогам лета 2021 года в Петербурге на 35% упали продажи велосипедов, сообщил РБК.

Представители компании "Велодрайв" сообщили, что в этом году они продали меньше велосипедов, чем в прошлом. Отмечается, что показатели в штуках сопоставимы с продажами 2018-2019 годах. Другие организации также рассказывают о похожей ситуации. По мнению специалистов, в 2020 году был ажиотаж, но спрос падает, и это нормально.

Кроме того, на товар из-за высокой загруженности китайских производителей повысили цены. Средняя стоимость во всех сегментах к лету выросла на 20-30%, а где-то на 50%.

Ранее мы писали, что петербургский изобретатель рассказал о своём новом творении – вело-кабриолете.

Фото: pexels