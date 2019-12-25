Продажи новых мотоциклов в Петербурге выросли на 70%

Самым популярным брендом мотоциклов среди жителей Северной столицы оказался Voge: за три квартала было продано 249 единиц техники, что на 84% больше, чем в прошлом году.

Продажи мотоциклов в Петербурге за последние девять месяцев выросли на 70% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. За этот период было реализовано 2123 единицы мототранспорта, что превышает показатель в 1249 единиц, проданных за тот же период в прошлом году. Эти данные предоставил аналитический центр "Автостат" изданию "Ъ-СПб".

Самым популярным брендом мотоциклов среди жителей Северной столицы оказался Voge: за три квартала было продано 249 единиц техники, что на 84% больше, чем в прошлом году. Также востребованными марками мотоциклов стали Royal Enfield (170 единиц), Regulmoto (154 единицы), Bajaj (149 единиц), Motoland (128 единиц), CFMoto (127 единиц), KTM (112 единиц), Honda (107 единиц), Benelli (76 единиц) и Minsk (73 единицы).

Илья Зарембо, менеджер категории "Мотоциклетная техника" в Avito Auto, отметил положительные тенденции на региональном рынке. Он заметил, что в этом году в его сегменте увеличилось на 17% количество активных пользователей, а объем предложений о продаже мотоциклов вырос в полтора раза. Заремба объяснил это относительно низкими ценами на мотоциклы и преимуществами мотоциклов с точки зрения экономии топлива.