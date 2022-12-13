Объем продаж лекарственных препаратов сократился на 34,7%.

Продажи лекарств в Петербурге сократились почти на треть по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

В 2023-м объем продаж лекарственных препаратов сократился на 34,7% и составил 6,5 млрд рублей. Такое падение объясняется эффектом высокой базы из-за ажиотажного спроса. Отмечается, что в первом квартале прошлого года потребители закупали лекарства из-за опасения возможного дефицита.

Также сообщается, что падение продаж сказалось на аптечном бизнесе. В Петербурге стали реже открываться новые аптеки. Из-за этого сократилось количество сделок с коммерческой недвижимостью.

Ранее мы сообщали, что Смольный на 3,4 млрд рублей увеличил финансирование льготных лекарств.

Фото: Piter.tv