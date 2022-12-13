В Петербурге стартовали продажи автомобилей Kaiyi российской сборки

На 14 машин из 55-ти уже заключили контракты.

Компания "Прагматика" отрыла дилерский центр китайской марки автомобилей Kaiyi в Северной столице. Все машины производятся на российском предприятии "Автотор" в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Автосалон уже представил седан С-сегмента Kaiyi E5.Его длина составляет 4666 мм, а косёсная база равна 2700 мм. В комплектацию входят информационно-развлекательный дисплей, мультруль, климат-контроль и красные акценты в отделке. Работает Kaiyi E5 за счёт вариантора и турбированного мотора объемом 1,5 л, мощностью 147 л.с. и 260 Нм крутящего момента.

На 14 автомобилей из 55-ти поставленных в Петербург заключены контракты. В 2024 году "Прагматика" намерена реализовать более 800 автомобилей Kaiyi, в том числе седан Е5 и кроссоверХ3.

Ранее мы сообщили о том, что на бывшем заводе Toyota в Шушарах наладят выпуск грузовиков.

Фото: Пресс-служба "Прагматика"