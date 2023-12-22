Завод "Метростроя" на Ново-Никитинской продают за 2,7 млрд рублей

Торги по продаже запланированы на 3 мая.

Завод железобетонных изделий, расположенный на Ново-Никитинской улице в Петербурге, намерены продать за 2,7 млрд рублей. Согласно информации, опубликованной "Фонтанкой", предприятие является одним из последних значительных активов обанкротившегося "Метростроя", выставленный на аукцион.

В составе лота предлагается участок площадью 56 тыс. кв.м., расположенный по адресу: Ново-Никитинская улица, 17, а также все сооружения и подъездные пути на этом участке.

Торги по продаже запланированы на 3 мая. В настоящее время завод арендует "Метрострой Северной столицы".

Ранее мы сообщили о том, что винзавод на Синопской набережной признали памятником.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС