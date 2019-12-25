Продажа радио "Эрмитаж" приостановлена

Запланированный аукцион должен был состояться во вторник, 26 декабря.

Аукцион по продаже акций ЗАО "Радиокомпания "Культура" (Радио "Эрмитаж") был приостановлен по решению суда. Об этом пишет издание "КоммерсантЪ", ссылаясь на пресс-службу Российского аукционного дома (РАД).

Запланированный аукцион должен был состояться во вторник, 26 декабря. В его рамках потенциальным покупателям хотели предложенить 100% долю акций радиостанции по начальной цене 14,6 млн рублей. Однако процедура не состоялась, так как РАД приостановил торги в связи с решением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 18 декабря в рамках дела о банкротстве владелицы акций Татьяны Бажановой.

Напомним, что в начале 2021 года стало известно о финансовых трудностях радиостанции "Эрмитаж": организация нуждалась в 15 млн рублей. Интерес к покупке станции тогда проявлял Смольный.

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Фото: VK / Радио Эрмитаж 90,1 FM / Официальная группа (Екатерина Волынская)