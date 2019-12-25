Продажа радио "Эрмитаж" приостановлена

Аукцион по продаже акций ЗАО "Радиокомпания "Культура" (Радио "Эрмитаж") был приостановлен по решению суда. Об этом пишет издание "КоммерсантЪ", ссылаясь на пресс-службу Российского аукционного дома (РАД).
Запланированный аукцион должен был состояться во вторник, 26 декабря. В его рамках потенциальным покупателям хотели предложенить 100% долю акций радиостанции по начальной цене 14,6 млн рублей. Однако процедура не состоялась, так как РАД приостановил торги в связи с решением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 18 декабря в рамках дела о банкротстве владелицы акций Татьяны Бажановой.
Напомним, что в начале 2021 года стало известно о финансовых трудностях радиостанции "Эрмитаж": организация нуждалась в 15 млн рублей. Интерес к покупке станции тогда проявлял Смольный.
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Фото: VK / Радио Эрмитаж 90,1 FM / Официальная группа (Екатерина Волынская)
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