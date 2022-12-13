"Спецтранс" добился от Смольного продажи участка у производственной площадки на Энергетиков через суд

До этого приватизацию не проводили в связи с невозможностью размещения на участке автопарка в соответствии с актуальным классификатором видов использования земель.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск АО "Автопарк № 6 "Спецтранс"" к Смольному с требованием продать участок у производственной площадки предприятия площадью 3,3 га на проспекте Энергетиков, 59. Об этом пишет "Деловой Петербург".

До этого приватизацию не проводили в связи с невозможностью размещения на участке автопарка в соответствии с актуальным классификатором видов использования земель. Территория, о которой идёт речь, расположена недалеко от головного офиса "Спецтранса". По словам гендиректора предприятия Владимира Куксина, основной участок компания продавать не намерена.

Недавно в Верховном суде РФ рассматривалось аналогичное дело, в ходе которого отказ властей в приватизации признали неправомерным. Договор с автопарком необходимо будет заключить в течение месяца.

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Фото: Piter.TV