Петербургский ТРЦ "Великан парк" выставлен на продажу

По предварительным данным, сделка оценивается в 1,5-2 млрд рублей.

Компания "Интерком" объявила о продаже ТРЦ "Великан парк", расположенного вблизи станции метро "Горьковская". Об этом сообщил "Деловой Петербург".



Аналитики предварительно оценивают сделку в диапазоне от 1,5 до 2 млрд рублей. В качестве брокера выступит компания Nikoliers. Сейчас происходит создание проекта по реконцепции здания площадью 16,5 тыс. кв.м.



Напомним, что "Великан парк" был открыт в 2013 году. Приблизительный объем вложенных в центр инвестиций равен 1,2 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что сериалы ТНТ будут показывать на большом экране кинотеатров "Мираж Синема.

Фото: ВКонтакте / Кинотеатр Великан Парк