В Петербурге осудили продавца посуды, ограбившего двух пенсионерок

Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Выборгский районный суд признал виновным мужчину, который представлялся старушкам торговым агентом, а затем грабил их. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

В декабре 2017 года Владислав Сипко напал на двух пенсионерок. Мужчина представился жертвам продавцом кухонной посуды. Когда дверь открывалась — женщина получала в лицо поток слезоточивого газа. После этого Сипко пробирался в квартиру и забирал все обнаруженные сбережения.

Суд признал Сипко виновным и приговорил к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Обвиняемый раскаялся в содеянном.

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Фото: Piter.TV