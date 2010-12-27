Отметим, что на заседание в Самаре по этому же вопросу полузащитник не явился.

В среду, 31 октября, стало известно, что суд Петербурга рассмотрит дело о нетрезвом вождении футболиста Башкирова. Об этом сообщает "Волга Ньюз".

Напомним, что в ночь на 14 октября, футболиста задержали в нетрезвом виде за рулем арендованного автомобиля. Нарушителю грозит лишиние прав и штраф в 30 тысяч рублей.

Полузащитник команды "Крыльев Советов" не явился в районный Самары. Башкиров попросил рассмотреть дело по месту регистрации - в Петербурге.

Теперь слушанье будет проходить в суде участка №129 Невского района Петербурга.

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