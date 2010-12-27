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Суд Петербурга рассмотрит дело о нетрезвом вождении футболиста Башкирова 
Сегодня, 20:26
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IRINA_CHALKINA
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Суд Петербурга рассмотрит дело о нетрезвом вождении футболиста Башкирова 

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Отметим, что на заседание в Самаре по этому же вопросу полузащитник не явился.

В среду, 31 октября, стало известно, что суд Петербурга рассмотрит дело о нетрезвом вождении футболиста Башкирова. Об этом сообщает "Волга Ньюз".

Напомним, что в ночь на 14 октября, футболиста задержали в нетрезвом виде за рулем арендованного автомобиля. Нарушителю грозит лишиние прав и штраф в 30 тысяч рублей.

Полузащитник команды "Крыльев Советов" не явился в  районный Самары. Башкиров попросил рассмотреть дело по месту регистрации - в Петербурге. 

Теперь слушанье будет проходить в суде участка №129 Невского района Петербурга. 

Ранее мы сообщали о том, что Рамос поставил лайк посту, в котором критикуют игроков "Реала"

Фото:открытый источник 

Теги: евгений башкиров , петербург , суд евгений башкиров , суд петербурга
Категории: Лента новостей Новости СПб Спорт Футбол в России и Европе

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