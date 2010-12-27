Проблемы дольщиков Ленобласти решаются в диалоге с Минстроем РФ

Ежеквартально региональное надзорное ведомство передает в Минстрой РФ данные по гражданам, включенным в реестр пострадавших участников долевого строительства, согласно приказу министерства №560.

Госстройнадзор Ленинградской области передает в федеральные ведомства обновленный реестр проблемных объектов, составленный по нескольким критериям. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Ежеквартально региональное надзорное ведомство передает в Минстрой РФ данные по гражданам, включенным в реестр пострадавших участников долевого строительства, согласно приказу министерства №560. Также был направлен список застройщиков Ленинградской области, в отношении которых объявлена процедура банкротства. Оба документа размещены на сайте Госстройнадзора.

Список обманутых дольщиков, созданный по критериям Минстроя РФ, вскоре значительно изменится. Сейчас Государственная Дума РФ рассматривает законопроект, согласно которому пострадавшим участникам долевого строительства не нужно будет собирать документы и заявлять о своем статусе. Застройщик будет признаваться проблемным после просрочки передачи ключей или введения процедуры банкротства, а Росреестр будет автоматически передавать сведения о дольщиках.



Кроме того, Госстройнадзор предоставил в Минстрой РФ сводную таблицу проблемных объектов, составленную по нескольким критериям: объекты из "дорожной карты", застройщики-банкроты и контрольные объекты, где есть срыв сроков. По каждому ЖК даны основные характеристики объекта и текущее состояние.



В рамках ПМЭФ между губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и генеральным директором Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства, гендиректором госкомпании "ДОМ.РФ" Александром Плутником была достигнута договоренность о том, что до конца лета 2019 года Фонд завершит ревизию проблемных площадок в регионе и будет решен вопрос о возобновлении работ на нескольких стройках. Специалисты Фонда уже несколько раз приезжали в Ленинградскую область для обследования долгостроев.

Напомним, власти Ленинградской области заложили два миллиарда рублей для софинансирования окончания проблемных объектов.



Сводная таблица и ссылки размещены в группе "Долевое строительство Ленинградской области".

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО