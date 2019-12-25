Петербург захватили предновогодние пробки

Загруженность дорог достигла пяти баллов.

Днем в четверг, 28 декабря, загруженность дорог в Петербурге достигла пяти баллов. Показатель на четыре балла выше нормы, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.пробки".

Плотное движение типично для центра города в любые предпраздничные дни, включая Новый год. Утром дороги обычно свободны, но к середине дня пробки начинают расти.



Такая динамика обычно характерна для предновогодних и предпраздничных дней. Утром городские улицы достаточно свободны: многие учебные заведения прекращают свою работу, а некоторые жители отправляются в путешествия.

Однако днём и к вечеру ситуация заметно меняется: жители начинают делать покупки подарков и продуктов для праздничного стола, а также завершают свои дела перед наступлением нового года.

Ранее мы сообщили о том, что пробки на дорогах Петербурга достигли 9 баллов.

Фото: Piter.TV