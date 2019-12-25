Аномальные пробки настигли Петербург из-за дождя

К 7:20 показатель загруженности уже приблизился к 3-ём баллам, а через 10 минут достиг 4-ёх баллов.

Утром во вторник, 3 октября, дороги в Северной столице "покраснели" из-за непогоды. Дождь спровоцировал аномальные для осени заторы. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

К 7:20 показатель загруженности уже приблизился к 3-ём баллам, а через 10 минут достиг 4-ёх баллов. Особенно затруднено движение в Невском районе. Там пробки образовались Народной улице, Володарском мосту, проспекте Большевиков, Дальневосточном проспекте

На юге город также начался транспортный коллапс: проспект Славы и Народная улица в сторону Московского проспекта загружены на 8 баллов. Также застряли в пробках водители на внутреннем кольце КАД.

В конце прошлой недели работы на Ивановской улице вызвали огромную пробку в Невском районе.

Фото: Piter.TV