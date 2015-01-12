Росприроднадзор проверяет организаторов работ на территории Сойкинского лесничества

Внимание местных жителей и сотрудников Росприроднадзора привлекла укладка грунта на землях лесного фонда.

В Кингисеппском районе Ленинградской области сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора проводят проверку несогласованных работ на землях лесного фонда за пределами границ водоохранной зоны Финского залива. В частности, инспекторов привлекла укладка грунтов на территории лесного фонда в границах Сойкинского участкового лесничества.

По предварительной информации, на участке ведутся работы по лесоразведению, однако сотрудники природоохранного ведомства увидели в происходящем признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ - несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления.

Решается вопрос о возбуждении административного дела, после чего будет вынесено процессуальное решение.

Ранее Росприроднадзор по Северо-Западу возбудил три дела об административном правонарушении по факту несанкционированной свалки в Кудрово.