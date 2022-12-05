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Срочник сделал предложение девушке перед отправкой на службу в Ленинградскую область

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На железнодорожном вокзале военнослужащий по призыву Даниил Кочнев сделал предложение своей девушке Анастасии. 

В России продолжается осенний призыв граждан на военную службу. В Емве (Республика Коми) юноша, призванный на службу в Ленинградскую область в 33-ю отдельную бригаду оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии, сделал предложение руки и сердца своей девушке перед отправкой в войска. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии. 

На железнодорожном вокзале военнослужащий по призыву Даниил Кочнев сделал предложение своей девушке Анастасии.  Молодой человек подарил любимой цветы, встал на одно колено и после положительного ответа надел кольцо на её безымянный палец.

Даниил Кочнев и ещё более 160 призывников из Коми пройдут военную службу в Северо-Западном округе Росгвардии. В очередной раз отмечается, что призывники не будут направляться в районы проведения специальной военной операции.

Фото и видео: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии

Теги: армия, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Новости России,

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