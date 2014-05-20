Прыжковый бассейн открыли в Невском районе после ремонта

Работы начались в начале лета и завершились в сентябре.

В центре водных видов спорта "Невская волна" открылся отремонтированный прыжковый бассейн. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский в своём Telegram-канале.

Работы начались в начале лета и завершились в сентябре. Ещё 2 года назад в связи с протечками было решено установить вкладыш из нержавеющей стали, обеспечивающий герметичность.

Бассейн используется для тренировок 1200 спортсменов, 206 из которых тренируются в отделении по прыжкам в воду. Они снова могут оттачивать своё мастерство с субботы, 14 октября. Добавим, что 90% спортсменов школы входят в сборную команду Петербургу, частично переходящую в состав сборной РФ.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге открыли памятник Жанне д"Арк.

Фото: Telegram / Пиотровский Online