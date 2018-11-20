В Петербурге приставы поймали алиментщицу, записавшись к ней на шугаринг

Женщина задолжала детям 500 тысяч рублей.

Накануне судебные приставы Петербурга доставили в отдел полиции 43-летнюю женщину, которая отказывалась платить алименты двум дочерям. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по городу.

По решению суда нерадивая мать должна была заплатить полмиллиона рублей в пользу детей. Ее обязали ежемесячно перечислять бывшему мужу на содержание девочек треть своей зарплаты. Задержанная заявила, что регулярно отправляла средства. Однако выяснилось, что речь шла о сумме равной 2 рублям в месяц.

Приставам пришлось долго искать должницу. Она постоянно меняла квартиры и игнорировала требования о явке в отдел. В результате сотрудники ведомства выяснили, что женщина организовала бизнес по шугарингу на дому. Специалисты пошли на хитрость. Они нашли рабочую страницу петербурженки и записались к ней на прием, узнав таким образом адрес и телефон.

После приставы навестили алиментщицу и принудительно доставили ее в полицию. В отношении нерадивой матери составили протокол об административном правонарушении и арестовали смартфон. Теперь женщина ответит за свои действия в суде.

Ранее мы писали, что петербурженка выплатила алименты дочери, чтобы вернуть арестованную иномарку.

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