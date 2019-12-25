Прирост инвестиций в Ленобласть в первом квартале 2021 года составил 22%

В сравнении с прошлым годом вложения в Ленобласть выросли на 57,1 миллиард рублей.

Управление федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опубликовало оперативную информацию о размерах инвестиций в экономику региона. По данным ведомства, объем вложений в основной капитал за первый квартал 2021 года увеличился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 57,1 миллиард рублей в денежном эквиваленте.

Самые крупные вложения отмечены в сфере обрабатывающих производств - 15,1 миллиардов рублей. В транспорт и хранение инвестировали 14,3 миллиардов рублей и более 10 миллиардов - в энергетику. В числе компаний, инвестировавших с начала года более миллиарда рублей, - "Ультрамар", "Апатит", "РусХимАльянс", "ЕвроХим Северо-Запад-2", Филиал ОАО "ОГК-2" - Киришская ГРЭС, "Газпром Инвест Запад", Ленинградская АЭС, ПАО "Ленэнерго" и так далее.

Ранее губернатор региона Александр Дрозденко заявил о планах привлечь в Ленобласть более триллиона рублей инвестиций на Петербургском международном экономическом форуме.

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