Прирост инвестиций в Ленобласть превысил 30%

В 2023 году показатель составлял 686 миллиардов рублей.

Инвестиции в экономику Ленинградской области в 2024 году, в том числе частные вложения, выросли более чем на 30%. Об этом рассказал глава региона Александр Дрозденко.

Таким образом, Ленобласть находится в тройке лучших субъектов Российской Федерации по этому показателю. Экономика демонстрирует положительные результаты, поделился Дрозденко.

Губернатор не уточнил конкретный объем инвестиций в экономике региона в 2024 году. В 2023 году показатель составлял 686 миллиардов рублей.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть работает над муниципальным стандартом поддержки семей с детьми.

Фото: Pxhere