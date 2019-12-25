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Прирост инвестиций в Ленобласть превысил 30%
Сегодня, 8:20
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Прирост инвестиций в Ленобласть превысил 30%

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В 2023 году показатель составлял 686 миллиардов рублей.

Инвестиции в экономику Ленинградской области в 2024 году, в том числе частные вложения, выросли более чем на 30%. Об этом рассказал глава региона Александр Дрозденко.

Таким образом, Ленобласть находится в тройке лучших субъектов Российской Федерации по этому показателю. Экономика демонстрирует положительные результаты, поделился Дрозденко.

Губернатор не уточнил конкретный объем инвестиций в экономике региона в 2024 году. В 2023 году показатель составлял 686 миллиардов рублей.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть работает над муниципальным стандартом поддержки семей с детьми.

Фото: Pxhere

Теги: ленобласть, экономика
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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