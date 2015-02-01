Природоохранный флот Петербурга начали готовить к сезону навигации

Во время визита делегация ознакомилась с местом проведения межнавигационных ремонтных работ природоохранного флота, а также с плавучей судоподъёмной базой и стоянкой судов.

Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников совместно с председателем Комитета по природопользованию Кириллом Соловейчиком посетили одно из крупнейших природоохранных предприятий города — СПб ГБУ "Экострой". Основная деятельность учреждения направлена на сохранение водных ресурсов северной столицы.

Город особое внимание уделяет комплексной очистке дна водоемов и ежедневной уборке плавающего мусора. В этом году мы достигнут новый рекорд — программа регулярной очистки охватывает 367 водных объектов. Благодаря сотрудничеству с федеральными властями, Петербург включен в федеральный проект "Вода России" в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие". Участие в федеральном проекте поможет уменьшить финансовую нагрузку на городской бюджет и улучшить жизнь более 200 000 человек, подчеркнул Корабельников.

Во время визита делегация ознакомилась с местом проведения межнавигационных ремонтных работ природоохранного флота, а также с плавучей судоподъёмной базой и стоянкой судов. Наличие собственного ремонтного комплекса позволяет полностью обеспечивать нужды городского флота, включая выполнение слесарных, технических и корпусных работ.

На балансе "Экостроя" числится около 130 единиц специализированной техники, включая буксиры, земснаряды, шаланды и амфибии.

По итогам встречи Алексей Корабельников дал указание завершить межнавигационный ремонт в установленные сроки, чтобы обеспечить готовность к предстоящим водохозяйственным мероприятиям.

Ранее мы сообщили о том, что количество свалок в Петербурге в прошлом году уменьшилось в два раза.

Фото: Правительство Петербурга